Приморские спасатели обнаружили тело 63-летнего дайвера

Тело мужчины вытащили из воды. Фото: Находкинский поисково-спасательный отряд – филиал ДВРПСО МЧС России

Приморских спасателей оповестили о пропаже 63-летнего дайвера в районе бухты Спокойная. На поиски пожилого человека немедленно отправилась группа спасателей Находкинского ПСО: 4 человека с 3 комплектами водолазного снаряжения и всем необходимым оборудованием.

Спустя какое-то время специалисты обнаружили в море труп.

- Тело мужчины было найдено, поднято из воды, передано сотрудникам полиции, - поделились представители Находкинского поисково-спасательного отряда – филиал ДВРПСО МЧС России.

По предположению спасателей-водолазов, в данной ситуации дайвера могло подвести не специализированное оборудование, а здоровье.

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