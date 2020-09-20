Минус 600 кг мусора: школьники Владивостока очистили популярное место для отдыха

Участники собрали 600 кг мусора. Фото: пресс-служба РДШ

Школьники Владивостока навели порядок в бухте Лазурная: собрали порядка 600 килограммов мусора. Экологическая акция прошла на берегу Тихого океана в эту субботу, 19 сентября, сообщает пресс-служба РДШ.

Любимое место отдыха горожан - бухта Лазурная - после недавно прошедшего тайфуна “Хайшен” превратилось в одну огромную свалку. Популярный пляж явно нуждался в основательной очистке.

Сделать благое дело и собрать мусор с берега отозвались более 100 ребят и взрослых. Прошло все в рамках акции Российского движения школьников “Экодежурный по стране”. ВОзглавили мероприятие прилетевшие в дальневосточную столицу посол доброй воли программы ООН по окружающей среде, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

- Акция "Экодежурный по стране" -хороший пример для ребят и вовлечение их в те события, которые происходят у них дома. Они должны понять, почувствовать, что охрана окружающей среды также важны, как и уборка в доме, - отметила Ирина Плещева.

К участию в субботнике присоединились ученики хоккейного клуба “Адмирал”, которые не могли упустить шанс пообщаться с Вячеславом Фетисовым и вместе с ним помочь родному краю. Всего же в субботнике приняли участие ученики 74, 50, 33 школ Владивостока, лицея № 3, школы № 7 города Артема, школьники села Вольно - Надежденское, и 4-й школы Пожарского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14