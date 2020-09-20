"Он будет уволен и понесет наказание": полиция Приморья прокомментировала инцидент с майором, получившим взятку

Майор полиции получил взятку - 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Приморья прокомментировала ситуацию с майором из Владивостока, получившим в качестве взятки 400 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, в отношении оперуполномоченного назначена служебная проверка.

- В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию сотрудника. В случае установления вины, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - поделились представители ведомства.

Ранее "Комсомолке" от источника в силовых органах стало известно о том, что буквально два дня назад, 18 сентября, около здания УМВД во Владивостоке майор полиции получил крупную взятку. В обмен на деньги он должен был совершить незаконные действия с документами по материалам одной проверки. Посредниками при этом должны были выступить сотрудники прокуратуры.