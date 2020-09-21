Дни Эрмитажа во Владивостоке откроют выпуском почтовой открытки

Почта России и Приморская государственная картинная галерея приглашают жителей и гостей Владивостока посетить торжественную церемонию специального гашения почтовой карточки, посвященной открытию пятым Дням Эрмитажа во Владивостоке. Мероприятие состоится 21 сентября в 12:00 часов в главном здании галереи по ул. Алеутская, д. 12.

Изображением почтовой карточки станет произведение итальянского художника восемнадцатого века Джованни Паоло Панини «Пейзаж с развалинами». Всем желающим Почта России предоставит возможность бесплатно отправить открытки с оттиском почтового штемпеля «Дни Эрмитажа во Владивостоке». На площадке мероприятия будет установлен специальный почтовый ящик и организована фотозона, где гости смогут сделать памятные фото посещения культурного события столицы Дальнего Востока.

В 2020 году Дни Эрмитажа во Владивостоке будут проходит с 21 по 27 сентября при поддержке Правительства Приморского края и Министерства культуры и архивного дела. Отметим, в поисках новых путей популяризации культурного наследия Приморская картинная галерея и Почта России выпускают почтовые конверты и открытки. К ожидаемому культурному событию почтовая карточка создается по мотивам одного из произведений, полученных галереей от Государственного Эрмитажа. Вход на церемонию специального гашения свободный.