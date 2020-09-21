Полиция Владивостока ищет свидетелей гибели мотоциклиста

Водитель мотоцикла Yamaha после столкновения с автомобилем Suzuki Swift погиб. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

18 сентября около 21:40 в районе дома № 149 по Океанскому проспекту Владивостока столкнулись автомобиль Suzuki Swift и мотоцикл Yamaha.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полиция Владивостока ищет свидетелей ДТП 18 сентября на Океанском проспекте Владивостока. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока ищет очевидцев автоаварии со смертельным исходом и просит очевидцев ДТП обратиться в Управление МВД России по городу Владивостоку (в кабинет № 308), либо позвонить по телефону: 89024879505.

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