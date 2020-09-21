ДТП с перевертышем и огромная пробка: авария заблокировала движение на трассе Седанка-Патрокл

Авария произошла на трассе Седанка – Патрокл. Фото: @ak_vdk

Дорога с работы домой для многих жителей Владивостока может продлиться беспощадно долго. А все из-за аварии, которая произошла на трассе Седанка – Патрокл в районе Седанкинского водохранилища по направлению из города. Судя по снимку, одна из иномарок, попавших ДТП, перевернулась после столкновения. Собственно, это и стало причиной огромной пробки – сказалось движение в одну полосу. Затор начинается почти с пересечения с трассой Дальхимпром – Горностай.

Разумеется, сейчас автомобилисты заняты тем, что пытаются объехать трудный участок. Но все тщетно. Они выезжают из пробки, уходят на развязке в Снеговую падь и стоят в пробке там. Сложная дорожная обстановка там начинается от Адмирала Горшкова до кольца Багратиона. Согласно сервису «Яндекс-карты», во Владивостоке пробки в 7 баллов.