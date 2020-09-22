Поиски продолжаются: в Приморье разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Ксению Смочек

Ориентировка, распространяемая волонтерами

В Приморье разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Ксению Смочек. Девушка бесследно исчезла в селе Чернятино еще 17 сентября. Поиски до сих пор не принесли никакого результата.

Известно, что Ксения покинула свой дом в селе Чернятино Октябрьского района еще 17 сентября, вот уже прошло пять дней, а какой-либо информации о девушке нет ни у кого. Молчат ее друзья и знакомые, родственники бьют тревогу. Полиция и волонтеры ПРОО "Примпоиск" просят всех, кто владеет какой-либо информацией о Ксении Смочек, сообщить по телефону 8 (42344) 5–89– 77 или 102 – полиция, либо 8 (914) 721-22-32 – волонтеры

Известно, что рост Ксении около 150-160 см, сама она плотного телосложения, у нее светло-русые волосы длиной по плечи, а глаза зеленые. В день пропажи на Ксении была кожаная куртка, голубая футболка и черные лосины.