В выходные в Находке мобильные группы проверили почти 500 объектов

В первую очередь административные комиссии проверяют места большого скопления людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Находкинском городском округе 19 и 20 сентября, несмотря на выходные дни, нарушения режима повышенной готовности выявляли шесть мобильных групп членов административных комиссий. Основное внимание уделялось местам массового нахождения граждан: магазинам, общественному транспорту, рынкам, местам отдыха.

Члены комиссии провели мониторинг 477 различных объектов, среди которых были проверены 388 точек торговли, 33 единицы пассажирского транспорта, включая такси и автобусы, 29 учреждений общественного питания.

Проверялось соблюдение основных, давно хорошо известных требований Роспотребнадзора, касающихся ношения средств индивидуальной защиты, а также выполнения профилактических действий, которые препятствуют распространению коронавирусной инфекции.

Была проведена разъяснительная работа с 313 жителями Находки. На семерых особенно недисциплинированных граждан составили административные протоколы.

Как и ранее, в Приморье до особого распоряжения губернатора действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 — 2 метра.

Специалисты призывают приморцев к осторожности, советуют следовать правилам и не подвергать опасности здоровье свое и других людей.

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