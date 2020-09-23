Массовое ДТП на улице Артема. Пострадали девушки

Mazda CX-7 после столкновения с Subaru Legacy въехала в леерное ограждение. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

ДТП в котором пострадали люди и четыре автомобиля произошло в районе дома по адресу Фрунзе, 32 в Артеме.

Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, 27-летний водитель автомашины Mazda CX-7 вел машину в направлении от Владивостока к Находке. Сначала его автомобиль столкнулся с Subaru Legacy, а затем въехал в леерное ограждение. Subaru после удара врезалась в легковушку Toyota Corolla Spacio, от чего последнюю откинуло уже на автомобиль Honda HR-V.

Машины бились друг за другом. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В результате череды этих столкновений пострадали 35-летняя пассажирка Toyota, а также 20-летняя пассажирка Subaru. Госпитализировать пострадавших не пришлось, им назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, стаж вождения мужчины, бывшего за рулем Mazda CX-7, четыре года. В этом году водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Штрафы были оплачены.

В ДТП в Артеме пострадали две женщины. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Инспекторы ГИБДД составили в отношении его административный протокол по статье 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

На водителя Subaru Legacy также был составлен протокол по части 2 статьи 12.37 «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».

Все автомашины, попавшие это ДТП, помещены на стоянку временного задержания. Проводится административное расследование.

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