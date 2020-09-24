Двухметровый извращенец напал на девушку на Луговой

Площадь Луговая Фото: Сергей БАЛАНОВ

Возвращавшаяся вечером домой жительница Владивостока стала жертвой нападения извращенца, который скрывал лицо под черным шарфом. Высокий мужчина закрыл ей рот рукой и силой заволок в кусты.

Как рассказала сама 21-летняя пострадавшая, вечером она возвращалась с работы, когда в районе одного из домов на Луговой в безлюдном месте на нее напал неизвестный. Извращенец ростом под два метра закрыл ей рот рукой, затащил в кусты, где быстро снял с себя штаны и спросил ее возраст.

Девушка не растерялась и соврала, что является несовершеннолетней. После этого скрывавший лицо под черным шарфом мужчина ничего не стал делать и быстро ретировался.

Шокированная случившимся горожанка решила обратиться в полицию и рассказала о произошедшем. Девушка как могла описала внешность извращенца, а стражи порядка приступили к проверке по факту ее обращения.

Личность злоумышленника устанавливается.

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