В селе Романовка установили арт-объект в поле

Источник: instagram.com/bkamen_news

В приморском селе Романовка теперь тоже есть знак, рядом с которым все просто обязаны сфотографироваться. Классическая галочка «Я люблю Романовку», где вместо люблю сердечко.

Знак установили, по-видимому, в честь 135-летия села. Кстати, названо оно в честь военного инженера Романова Дмитрия Ивановича, одного из создателей проводной телеграфной связи на Дальнем Востоке. Правда, он умер за несколько лет до образования Романовки. В честь него, кстати, изначально назвали и населенный пункт, известный нам как Анучино.

А вот заблуждение, что Романовка обязана роду Романовых (недалеко есть Царевка и Петровка) – заблуждение.

Естественно, нашлось немало тех, кому новый арт-объект не понравился. «Лучше бы дороги сделали». «Показуха это сильно» и так далее. Многих смутил, что знак установлен в бурьяне.

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