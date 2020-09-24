За тепло теперь платим по-новому

ДГК уведомляет своих потребителей о том, что с 13 сентября 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 №1164, в соответствии с которым не допускается включение в тариф затрат на выплату комиссионного вознаграждения банковским и платежным агентам при оплате коммунальных услуг.

По решению региональных регулирующих органов, начиная с октября 2020 года, затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам, через которых потребитель проводит платеж за услуги теплоснабжения, были исключены из тарифа.

«Таким образом, регулятор исключил из тарифа затраты на выплату комиссионного вознаграждения банкам и агентам. Теперь при оплате коммунальных услуг через банковских и платежных агентов потребитель будет вынужден самостоятельно оплачивать услуги операторов по приему платежей и переводу денежных средств, - пояснил заместитель генерального директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. - Размер комиссии при этом устанавливается самостоятельно платежными агентами/банками. Если раньше при оплате квитанций за тепло и горячую воду затраты на вознаграждение агентам были включены в тариф и Дальневосточная генерирующая компания оплачивала вознаграждение агентам самостоятельно, то с октября 2020 года энергетики лишены финансовых источников, и теперь потребители будут напрямую платить комиссию банкам и агентам».

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.