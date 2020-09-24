Выявить нарушителей: рейды административных комиссий в Находке продолжаются

Проверке административных комиссий подвергаются самые разные городские объекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Находке, как и в других городах Приморья, продолжаются мероприятия по выявлению нарушений режима повышенной готовности. За отчетный период в рейдах по различным объектам города приняли участие шесть мобильных рабочих групп. Мониторингу подверглись 136 точек торговли, 14 единиц пассажирского транспорта (автобусы и такси), 3 предприятия общепита. Всего члены административных комиссий проверили 169 объектов.

На троих нарушителей санитарно-эпидемиологических правил составили протоколы об административных нарушениях.

В таких рейдах в Находке, помимо членов административных комиссий, принимают участие сотрудники МВД. Цель мероприятий проверить как соблюдается масочный режим, социальная дистанция, проводится ли дезинфекция, есть ли необходимые антисептики в организациях и на предприятиях.

Также в общественных местах за использованием средств индивидуальной защиты ведется контроль с помощью видеонаблюдения.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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