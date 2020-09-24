Почти 400 тысяч приморцев проверились на коронавирус

Жители региона могут пройти ПЦР-тестирование и исследование на выявление антител. Фото: primorsky.ru

С начала эпидемии COVID-19 приморские специалисты сделали уже более 330 тысяч тестов на коронавирус. Диагностику производят больным с пневмонией, с тяжелым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте c заболевшими.

- В первую очередь тесты предназначены для медицинских работников, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными, - отметила заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Сегодня жители региона могут пройти не только ПЦР-тестирование, но и серологические методы исследования на выявления защитных антител.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил разработать удобный график тестирования, чтобы избежать большого скопления людей при этой процедуре.

- Приморье - пилотный регион в проведении тестирования на антитела. Необходимо организовать удобную для людей работу лабораторий, - подчеркнул глава региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на протяжении последних двух недель заболеваемость коронавирусом в Приморском крае стабильно держится в районе 70 новых случаев ежедневно.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических требований следят сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии и участники муниципальных административных комиссий. Они проводят проверки на торговых точках, объектах общественного питания, в общественном транспорте, такси, на базах отдыха и пляжах. В их обязанности также входит разъяснительная работа среди жителей региона.