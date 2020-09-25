11 жителей Приморья умерло от COVID-19 в сентябре

Уже переболели коронавирусом 9886 приморцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Приморья сообщил новые цифры статистики пандемии COVID-19 в регионе.

Тест на выявление инфекции за сутки в Приморье прошли 2980 человек, говорится в сообщении.

Обнаружено 69 новых инфицированных. За все время пандемии в крае диагноз коронавирус был подтвержден 11401 раз.

Уже переболели коронавирусом 9886 приморцев. За минувшие 24 часа с 53 человек был снят диагноз.

Не эти сутки были отмечены гибелью еще одной гибелью жителя края от коронавирусной инфекции. Сейчас скорбный список приморцев, умерших от новой болезни, насчитывает 116 имен.

Как и ранее свою работу по всему региону продолжают административные комиссии. Их члены совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии за вчерашний день осмотрели более 2 тысяч точек торговли и общепита, единиц общественного транспорта, турбаз и других объектов.

Более 60 административных протоколов направлено в суды. Нарушителям придется заплатить штрафы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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