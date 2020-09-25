Устрица с папоротником, голяшка оленя и много меда: успей попробовать тайгу во Владивостоке

Таежный сет. Фото предоставлено рестораном “Охотный двор”

Дикоросы с морепродуктами в одной тарелке, томленая дичь и нетипичные десерты - все это можно попробовать в ресторанах-участниках Taigafest 2020 во Владивостоке. Гастрономический фестиваль стартовал 17 сентября и продлится до 27 сентября. В фестивале принимают участие около 20-ти ресторанов Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и Артема.

Основой гастрономического фестиваля по сложившейся традиции стали таежные сеты. В этом году шефы удивляют гостей сочетанием даров уссурийской тайги и морепродуктов. К примеру, гости смогут попробовать устрицу, запеченную с папоротником и оленину, которая подается с корнеплодами и морскими моллюсками. Цена сета фиксированная — 888 рублей. За эту сумму вы получаете тщательно подобранное сочетание блюд от шефа (от трех до пяти позиций).

Таежный сет в ресторане. Фото предоставлено паназиатским рестораном Zuma

В фестивале принимают участие около 20 ресторанов Приморского и Хабаровского края: паназиатский ресторан Zuma, фермерский ресторан Ogonёk, ресторан Syndicate-Port Cafe, ресторан Svoy, ресторан “Охотный двор”, рестораны Tokyo (Tokyo More, Tokyo ост. Дальзавод, г. Владивосток, рестораны в г. Артем и г. Уссурийск), ресторан Gastroli Grill,ресторан “Миллионка”, паб Brugge Pub, итальянский ресторан PastaMORE, гастробар Gusto, сеть кафе Dumpling Republic, ресторан “Цех”, ресторан “Амур” (г. Хабаровск), ресторан “Эхо” (г. Хабаровск).

Попробовать тайгу на вкус и приобрести таежные продукты можно на фестивале “Сделано в Приморье: фестиваль тайги 2020”. Мероприятие развернулось между улицей Семеновская и Адмирала Фокина и продлится до 3 октября. На фестивале представлен большой ассортимент чаев, травяных сборов, ягод, меда и продуктов пчеловодства от лучших производителей края.

Таежный сет в Brugge Pub. Фото предоставлено Brugge Pub

Роль ключевого продукта Taigafest 2020 отведена приморскому меду. Именно ему посвящена и событийная программа фестиваля: научно-популярные лекции, дегустации, гастрономические мастер-классы.

Фото Pacific Russia Food

Таежная ярмарка проводится центром "Мой бизнес" и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке союза "Приморская торгово-промышленная палата" и Правительства Приморского края.