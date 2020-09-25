Фонд «Восточный Порт» передал больнице Находки экспресс-тесты на COVID-19

Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» в рамках реализации программы социального развития «Здоровье» приобрёл и передал КГБУЗ «Находкинская городская больница» (НГБ) наборы экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции.

Исполняющая обязанности главного врача больницы Альфия Семенюк поблагодарила сотрудников Фонда «Восточный Порт» за своевременную помощь, отметив, что данный вид импортной продукции уже успел отлично зарекомендовать себя в медицинской практике. Путём капиллярного забора крови тест позволяет всего за 10 минут с высокой точностью диагностировать заболевание у пациентов, обеспечивая тем самым их своевременное лечение. Полученная от Фонда партия экспресс-тестов, как уточнила Альфия Семенюк, будет распределена по филиалам городской больницы, в том числе в посёлке Южно-Морском.

Передача партии экспресс-тестов на коронавирус – не единоразовая акция «Восточного Порта» в отношении одного из своих давних партнёров. Только в этом году, отмеченном борьбой с опасным заболеванием, портовики приобрели для городской больницы медицинское оборудование, задействованное в одном из инфекционных госпиталей медучреждения, где лежат наиболее тяжёлые больные COVID-19. Также Фондом закуплены дополнительное комплекты постельного белья, востребованного в стационарах городской больницы.

С начала апреля 2020 года, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, «Восточный Порт» активно включился в работу по поддержке наиболее незащищённых слоёв населения Находки и Врангеля, а также социальных учреждений городского округа. АО «Восточный Порт» и Фондом «Восточный Порт» проведён комплекс мероприятий, направленных на минимизацию рисков заражения местных жителей COVID-19.

В первую очередь, было организовано широкое информирование жителей Врангеля о работе в микрорайоне волонтёрского корпуса «Восточного Порта» и условиях приёма в поликлинике «Восточной больницы» первичных пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Через call-центр работники Фонда принимали и распределяли среди волонтёров заявки от пожилых и маломобильных граждан на приобретение продуктов питания и лекарственных препаратов. Кроме того, силами волонтёрского корпуса «Восточного Порта» сотни жителей старшего возраста, многодетных и малообеспеченных семей были обеспечены продуктовыми наборами.

Летом сотрудники Фонда доставили в детские сады Находки и Врангеля инфракрасные термометры и наборы противовирусных средств защиты и личной гигиены. Острая необходимость в медицинских масках, одноразовых перчатках, средствах дезинфекции и бесконтактных приборах измерения температуры тела возникла после открытия в дошкольных учреждениях дополнительных дежурных групп. Крупная партия противовирусных масок (востребованных весной и в начале лета) была направлена Фондом «Восточный Порт» и в адрес «Восточной больницы».

Для повышения эффективности карантинных мер в середине весны возникла необходимость санобработки основных транспортных магистралей микрорайона Врангель. По просьбе властей Находки «Восточный Порт» регулярно проводил дезинфекцию проезжей части силами своей спецтехники. Две современные пылеуборочные машины, оборудованные мощными пульверизаторами, совершили 30 выездов – на санитарную обработку Врангеля в общей сложности было израсходовано 250 кубометров дезинфицирующего раствора. По словам специалистов предприятия, такие меры профилактики оказались действенны и эффективны.

– За несколько месяцев непростой работы в режиме самоизоляции, борьбы с коронавирусом, сообща нам удалось справиться со многими трудностями. Мы оказали посильную помощь нашим землякам и социальным учреждениям – всем тем, кому это действительно было необходимо, – подчеркнул управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Работая, помогая людям, мы в будни и праздники подтверждаем принципы социальной ответственности, заложенные ещё полвека назад, в годы становления нашего предприятия.