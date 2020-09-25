Комплекс космического мониторинга за пожарами в ДФО создадут на острове Русский

Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко. Фото: сайт МЧС РФ

На острове Русский будет развернута система космического мониторинга за пожарами в ДФО. Об этом на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке сообщил заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко.

- Для развития научно-практической базы совместно с Роскосмосом мы разворачиваем на острове Русский во Владивостоке дополнительный комплекс определения термоточек и получения космической информации, необходимой всем субъектам Дальнего Востока, — рассказал замминистра.

Также Виктор Яцуценко отметил, что в этом году в субъекты ДФО поступит вертолет Ми-8, более 150 единиц пожарной и специальной техники, а также 3 беспилотные авиационные системы.

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