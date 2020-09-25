Никто не остался без протокола: легковушка, грузовик, трактор и пешеход попали в ДТП в Приморье

В ДТП в Артеме попали легковая машина, грузовик, трактор и пешеход. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Артеме в районе дома № 48 на улице Солнечной. В результате пострадали три транспортных средства и один пешеход.

По данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель грузовичка Toyota Dyna не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину Nissan Serena, когда она притормозила. От удара легковушка совершила наезд на пешехода, а после этого столкнулась с трактором John Deere.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой помощи. 37-летнего мужчину-пешехода пришлось госпитализировать.

Каждый из участников происшествия получил по протоколу за нарушения. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Сообщается, что стаж за рулем водителя Toyota Dyna уже 11 лет и в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали.

Примечательно, что, помимо непосредственного виновника произошедшего, полиция также составила протоколы и на всех остальных участников этого ДТП.

Водитель трактора нарушил часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», а также статью 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

На водителя Nissan Serena составили протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».

И наконец, на гражданина, который шел пешком, составили определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.29 «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения».

По факту ДТП проводится административное расследование, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

Транспортные средства пострадали в разной степени. Пешехода госпитализировали. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

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