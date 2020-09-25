500 000 рублей получила женщина-ученая из Владивостока от косметического гиганта L`OREAL

Стипендиатка премии L`OREAL UNESCO "Для женщин в науке" Роза Усольцева. Фото: сайт Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН

500 тысяч рублей получила от компании L`OREAL сотрудница Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН Роза Усольцева. Жительница Владивостока стала лауреатом премии «Для женщин в науке — 2020», учрежденной всемирно известным производителем косметики совместно с Российской Академией наук и Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Как сообщает сайт L`OREAL UNESCO «Для женщин в науке», по условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), работающие в российских научных институтах и вузах по дисциплинам: физика, химия, медицина и биология.

Критериями выбора стипендиаток являются научные успехи, значимость и практическая польза проводимых научных исследований и желание продолжать научную карьеру в России.

Область в которой работает Роза Усольцева — это изучение полисахаридного состава бурых водорослей, разработка новых методов и подходов к изучению структуры биологически активных полисахаридов. Эти исследования могут оказаться востребованы в частности в фармакологии.

Помимо Розы Усольцевой в 2020 году полумиллионной стипендии удостоились еще 9 ученых из разных городов России.

СПРАВКА:

L’Oréal — французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле. Штаб-квартира расположена в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа.

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