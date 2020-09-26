Впервые в России! Акула-зебра "вылупилась" из яйца в Приморском океанариуме

Сейчас малек акулы-зебры подрос и съедает в сутки до 3 граммов еды Фото: Приморский океанариум

Малек акулы-зебры появился на свет в Приморском океанариуме. Как сообщает пресс-служба учреждения, это первый в России случай размножения акул этого вида в искусственных условиях.

— У нас самка начала откладывать яйца 29 февраля, нерест с перерывами длился более трех месяцев. Каждое яйцо было поднято, промаркировано и доставлено в научно-адаптационный комплекс для инкубации. Всего в кладке было 56 яиц, но не все оказались оплодотворенными и хорошо сформированными, — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов.

Ученые тщательно следили за акульими яйцами. На ранней стадии инкубации проводили УЗИ, позже — визуальное наблюдение за зародышем.

Инкубация длилась 6 месяцев 10 дней, после чего малек самостоятельно покинул капсулу. Он был весом 100 граммов, длинной — 27 сантиметров.

Уже на второй день акуленок стал самостоятельно брать корм. В первое кормление он съел 0,4 грамма креветки и 0,9 граммов гребешка. Сейчас у малыша трехразовое питание: в 9 утра, в час дня и в половину пятого. В сутки маленькая акула получает от 1 до 3 граммов разнообразного питания: мидия, кальмар, гребешок, креветка, мизида, гаммарус, красная рыба, треска, голец, корюшка и мойва. Особенно нравятся морскому хищнику кальмар, гребешок и гаммарус.

Детеныши акул-зебр кардинально отличаются от взрослых особей. У них полосатая черно-белая окраска, из-за которой акула и получила название. Взрослея, акулята становятся светло-коричневыми с темными пятнами.

Пока ученые затрудняются точно назвать пол детеныша. Ему дали предварительно кличку Альф. Если окажется девочкой — будет Альфой.

СПРАВКА:

Пара акул-зебр Stegostoma fasciatum содержатся в Приморском океанариуме с 2018 года. Они, как и примерно треть известных видов акул, относятся к яйцекладущим. Зебровые акулы широко распространены в теплых морях Индийского и Тихого океанов и живут 25-30 лет.

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