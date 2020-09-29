Поиски пропавшей 16-летней Эмилии из Приморья идут почти месяц, пока без результата

Поиски Эмилии Лисенковой продолжаются

В Приморье волонтеры и полиция вот уже почти месяц разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю Эмилию Лисенкову. К сожалению, поиски пока не принесли каких-либо результатов.

Известно, что 2 сентября примерно в 15:00 девушка вышла из дома в Находке. После этого ее никто не видел, девушка бесследно исчезла.

На вид Эмилие 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные длиной до плеч, глаза серо-зеленые, на шее имеется шрам. В день пропажи на ней была темная ветровка, черная футболка, черные джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8 (4236) 69 – 67 – 44 , 69 – 67 – 45, 66 – 12 - 02 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция. 8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 - волонтеры