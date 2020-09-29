Буйного иностранца, избившего двух женщин из миграционной службы, заключили под стражу

Мигрант задержан, за нападение ему грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Приморье буйный иностранец напал на двух женщин из миграционной службы с кулаками. Поводом для инцидента стало нарушение порядка пребывания в России. 59-летний мужчина решил пустить в ход грубую силу, чтобы доказать свою правоту, но был задержан.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося в отделе МВД России по Надеждинскому району, но уже доподлинно известно следующее. Иностранец пришел в отдел по вопросам миграции, где сотрудники выявили, что его разрешение уже ранее было аннулировано. Согласно порядку, об этом должен стоять соответствующий штамп в документе. Но как только 59-летний мигрант понял, что сейчас он лишится документов на пребывание в России, он пустил в ход грубую силу.

В ходе конфликта с сотрудницами миграционной службы он побил двух женщин. Буйный иностранец задержан и доставлен в отдел полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас он находится под стражей.