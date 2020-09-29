Самый крупный рыбоперерабатывающий завод региона запущен в Приморье

В Приморье запущен в эксплуатацию завод «Русский минтай». Фото: сайт КРДВ

В понедельник, 28 сентября, в Приморском крае был запущен завод «Русский минтай», построенный Русской Рыбопромышленной Компанией (РРПК). Это крупнейшее рыбоперерабатывающее производство в регионе введено в эксплуатацию на ТОР «Надеждинская».

Мощности завода позволят выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки: стейки и филе минтая блочной и штучной заморозки, фарш брикетами. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.

Мощности завода позволят выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки. Фото: сайт КРДВ

Как сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока, продукция «Русского минтая» предназначена, в первую очередь, для отечественного потребителя и жителей Приморья. В день начала промышленного производства был подписан первый контракт о поставках в дальневосточную торговую сеть «Самбери».

— Мы рады, что наш первый партнер — местная компания. Для нас важно, чтобы качественную продукцию из минтая, который добывается в дальневосточном бассейне, получали жители именно нашего «рыбного» региона, — заявил генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.

В день открытия завода в цехах провели экскурсию. Фото: сайт КРДВ

С вводом предприятия в эксплуатацию уже в этом году в крае будет создано 130-150 рабочих мест с последующим увеличением до 350. Планируется, что за первые 10 лет работы от компании «Русский минтай» в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 миллиардов рублей.

СПРАВКА:

Русская Рыбопромышленная Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы, а также является одним из лидеров по добыче минтая в России и мире.

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