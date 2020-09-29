2 сентября на острове Русский начнется «Восточный цифровой форум»

Принять участие в главном цифровом событии года в регионе смогут все желающие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Восточный цифровой форум» пройдет 2 и 3 сентября на острове Русский в кампусе ДВФУ. Пол замыслу его организаторов, мероприятие должно стать местом диалога между представителями власти, высокотехнологичного бизнеса, разработчиками и авторами прорывных IT-проектов. Принять участие в главном цифровом событии года в регионе смогут все желающие.

Как сообщает министерство цифрового развития и связи Приморского края, в рамках форума одновременно пройдут два мероприятия: форум Russky MeetUp-2020 и стратегическая сессия Digital Region.

«Представители ведущих высокотехнологичных компаний и органов власти обменяются мнениями о том, как цифровые технологии меняют облик региона, как они помогут сделать производство рентабельным, городскую среду — комфортной и безопасной, а государственное управление — более прозрачным и эффективным», — комментирую представители министерства.

Также заявлено проведение хакатона в сфере Data Science, киберспортивный турнир по двум популярным дисциплинам и мероприятие, направленное на создание системы прогнозирования развития болезни Паркинсона.

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