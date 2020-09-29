Председатель Думы Владивостока заболел коронавирусом

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Фото: сайт Думы Владивостока

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик инфицирован вирусом COVID-19. Тест дал положительный результат.

«Председатель Думы Владивостока приступил к лечению и уверен в высокой квалификации приморских медицинских работников, ведущих успешную борьбу с пандемией. Депутаты Думы желают Андрею Брику скорейшего выздоровления и надеются на его возвращение к депутатской деятельности в ближайшее время», — сообщает пресс-служба Думы.

Напомним, ранее из высокопоставленных представителей власти в регионе коронавирусом переболел спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Это произошло в конце июня этого года.

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