1 октября – ветер северный. Синоптики рассказали о погоде в Приморье на сегодня

В крае сохраняются относительно высокие температуры воздуха. Фото: pixabay.com

Первого октября погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе прогнозируются переменная облачность и без осадков. Синоптики отмечают, что велика вероятность утренних туманов. Специалисты портала «Примпогода» сообщают, что дневные температуры воздуха будут варьироваться в пределах +14 +19 градусов. Ветер северный слабый до умеренного.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +15 +17 градусов. Ветер северный, во второй половине южный умеренный.

В Уссурийске также прогнозируется переменная облачность. Как сообщают специалисты, осадков не будет. Дневные температуры в пределах +17 +19 градусов. Ветер северный, во второй половине южный слабый до умеренного.

Без осадков в четверг и в Находке, в городе переменная облачность. Днем +17 +19 градусов. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

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