Завершены поиски 14-летнего Артема Савалея, без вести пропавшего из спецшколы Приморья

Подросток пропал в минувшее воскресенье. Фото: Примпоиск.

14-летний Артем Савалей пропал в минувшее воскресенье. Он просто ушел из режимного учреждения «Приморская спецшкола», которая находится в Уссурийске, и не вернулся. Никто не знал о том, где находится мальчик или где он может быть. Сотрудники школы обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили информацию об Артеме в сети, чтобы о пропаже подростка узнали как можно больше людей.

Из примет было известно, что рост Артема 165 сантиметров, что он худощавого телосложения, у него короткие темные волосы и карие глаза. В последний раз его видели в черном спортивном костюме. После информационной помощи волонтеры приступили к поисковой операции.

Спустя сутки активисты сообщили, что поиски пропавшего Артема Савалея завершены. К счастью, повод для этого радостный – его нашли живым и невредимым. Волонтеры отблагодарили всех, кто участвовал в поисках мальчика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14