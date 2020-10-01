МФЦ Приморья вернули «живую очередь»

Офисы МФЦ в Приморье начали работать в режиме "живой очереди" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Офисы «Мои документы» в Приморье возвращают в свою работу «живую очередь». С сегодняшнего дня, 1 октября, люди, нуждающиеся в услугах МФЦ, смогут посещать их лично без предварительной записи. Исключительно по предварительной записи будет работать лишь отделение во Владивостоке на Борисенко, 102.

Но прежде чем отправиться в один из офисов, стоит выяснить какую именно услугу и в каком отделении МФЦ вам смогут оказать, так как, по данным пресс-службы правительства Приморского края, перечень услуг пока ограничен.

Понятно, что начало работы отделений в таком режиме работы стало возможным только при условии соблюдения правил, выработанных Роспотребнадзором в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

— Социальное дистанцирование, соблюдение масочного режима, дезинфекция общественных пространств — обязательные требования для всех отделений МФЦ, расположенных как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах, — заявил директор МФЦ Приморского края Сергей Александров.

Руководитель отметил, что обеспечение мер профилактики заболевания коронавирусом отразится на пропускной способности центров, поэтому рекомендуется, во избежание потери времени в очередях, идти в МФЦ лишь в случае острой необходимости.

Впрочем, посетитель не потеряет время, если запишется на прием предварительно по телефону 8 (423) 222-1111 или онлайн на портале Госуслуги. Эти возможности доступны жителям Приморья также, как и ранее.

Пока в Приморье, до особого распоряжения главы региона, продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края в местах значительного скопления людей должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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