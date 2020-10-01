Вернуться к 24/7. Россия и Китай обсудят возобновление прежнего режима работы погранпереходов

Пока вернуть прежний режим работы предлагается на пунктах Краскино и Пограничный Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Россия и Китай обсудят возможность перевода пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Краскино — Хуньчунь на семидневный круглосуточный режим работы, сообщило полномочное представительство президента на Дальнем Востоке. Создавшееся сейчас на границе двух стран положение упомянули на заседании Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.

«Российская сторона проинформировала китайскую, что начала готовиться к продлению работы пунктов пропуска Пограничный и Краскино до режима 24/7. Стороны договорились изучить возможность перевода пунктов пропуска на семидневный круглосуточный режим работы», — информирует пресс-служба полпредства.

Напомним, сейчас грузоперевозчиков пропускают через АПП по заранее поданным электронным заявкам. Пункты работают пять дней в неделю и не круглые сутки.

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