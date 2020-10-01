Члену фракции «ЕР» в Законодательном Собрании Приморского края Валентину Шуматову вручено удостоверение депутата

Сегодня, 30 сентября, в ТГМУ в ходе ученого совета член Президиума регионального политического совета, председатель Законодательного Собрания Приморского края (ЗСПК) Александр Ролик вручил депутатское удостоверение своему коллеге по Партии, члену регионального политсовета Валентину Шуматову. Ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета вошел в состав комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам краевого парламента.

Напомним, Валентин Шуматов, кандидат от «ЕР», с впечатляющим отрывом победил в рамках Единого дня голосования на довыборах в Заксобрание Приморья по 9-му одномандатному округу Владивостока. Ректор ТГМУ собрал вдвое больше, чем четыре других кандидата, – 65,8% голосов. Эксперты отмечали, что выборная кампания шла в условиях серьезной конкурентной борьбы. На депутатский мандат претендовали представители всех парламентских партий: в бюллетене значились пять претендентов. Благодаря многочисленным встречам с медобщественностью (за месяц Шуматов участвовал в 200 встречах лично) его партийная предвыборная программа вобрала в себя лучшие предложения, которые отвечают современным вызовам и проблемам в здравоохранении в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Экспертное сообщество отмечает, что с момента назначения губернатора Олега Кожемяко на пост Секретаря регионального отделения Партии, «Единая Россия» последовательно возвращает свои лидерские позиции в регионе. Это происходит благодаря реальным делам, проводимым кандидатами от «ЕР». Так в своем поздравлении коллеге председатель ЗСПК Александр Ролик отметил, как много законов в поддержку врачей, инициировано фракцией «Единой России» в парламенте. Он выразил уверенность в том, что с приходом Валентина Шуматова законодательную поддержку медицинских работников в Приморье удастся сделать еще более плодотворной и плановой.

«Нам в парламенте не хватало такого специалиста, как Валентин Борисович, представляющего сразу и практическое здравоохранение, и ученое сообщество медиков, - отметил Александр Ролик. - Вместе мы сможем сконцентрировать усилия на развитии отрасли. Используем возможности обмена мнениями, обратной связи с медучреждениями».

Александр Ролик также рассказал, какие меры поддержки уже приняты ЗС ПК и работают в настоящее время. Важно, что они касаются не только врачей, но и среднего медперсонала, специалистов амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи. Так в Приморье медработникам выплачивают единовременные и ежемесячные выплаты при переезде в район, подъемные молодым специалистам. Есть также выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях и за наставничество в профессии, а с этого года предоставляется компенсация за наем жилого помещения. Общая сумма выплат в течение года составила 63,8 миллиона рублей. По мнению Александра Ролика, все пять новых выплат позволят укрепить здравоохранение кадрами.

Ректор ТГМУ, а теперь и депутат ЗСПК Валентин Шуматов, получив депутатское удостоверение в присутствии своих коллег-медиков, пообещал приложить максимальные усилия для обеспечения развития медицины в крае, эффективного оказания медпомощи населению и максимальной безопасности медиков на их рабочих местах. А также для развития медицинской науки и практики, спасающей жизни в условиях существования опасной инфекции. Коллеги из вуза его тепло поздравили и напутствовали, подтвердив высокий авторитет Шуматова и его работоспособность.