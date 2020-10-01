Минобороны выложило видео выхода из Владивостока на испытания нового корвета «Алдар Цыденжапов»

"Алдар Цыденжапов» третий серийный корвет проекта 20380. Фото: сайт aoosk.ru

Специально построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания.

В Японском море специалисты проверят тактико-технические характеристики корабля на соответствие заявленным, убедятся в его надежности, протестируют работоспособность систем и оборудования корвета в различных условиях.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, «Алдар Цыденжапов» третий серийный корвет проекта 20380, разработанного Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли серии предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками и артиллерийской поддержки морского десанта.

СПРАВКА:

Алдар Баторович Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского Флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Герой Российской Федерации (16.11.2010, посмертно).

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