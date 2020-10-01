Новейший вакуумный погрузчик DISAB пополнил парк спецмашин АО «Восточный Порт»

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угля – АО «Восточный Порт» в рамках реализации собственной комплексной экологической программы приобрёл мобильный вакуумный погрузчик Centurion. Суперсовременная машина, функционирующая по принципу большого вакуумного пылесоса, стала уже пятой в парке подметально-вакуумной техники предприятия. Машина произведена шведской компанией DISAB Vacuum Technology AB – мировым лидером в области изготовления спецтехники пылеуборки и пылеудаления. Инвестиции АО «Восточный Порт» в приобретение погрузчиков DISAB в 2019-2020 гг. составили свыше 300 млн руб.

За полтора года промышленной эксплуатации пылеуборочная техника DISAB показала высокую эффективность и надёжность, отмечают специалисты Порта. Новые машины работают на терминалах АО «Восточный Порт» в комплексе с пылеподавляющим оборудованием: снегогенераторами, системами орошения угольных складов, очистки и аспирации воздуха и «сухого тумана». С помощью специальной подметальной насадки «дисабы» производят как сухую, так и влажную уборку на причалах, складах, технологических и пожарных проездах, железнодорожных путях и дорогах. Ширина полосы уборки составляет около 2,5 метра, а объем контейнера для собранного материала – 12 кубических метров.

Принципиальное отличие самых передовых моделей «дисабов» АО «Восточный Порт» состоит в особенности их подключения к стационарным трубопроводам на всех пересыпных станциях угольного комплекса (закрытых башнях, где происходит перенаправление движения угля по конвейерным линиям), а также внутри вагоноопрокидывателей. В данном режиме работы «дисабы» становятся вакуумной системой, полностью обеспечивающей качественную уборку помещений на всех этажах и очистку от пыли элементов электрооборудования. Помимо этого, погрузчики оборудованы для зачистки ливневых стоков и прудов-отстойников в системе очистных сооружений, а также устранения очагов возгораний. Во время тушения пожара DISAB способен создавать водяную завесу либо формировать направленную струю дальностью до 60 метров. И, что очень важно, технические особенности машин позволяют им работать круглогодично, в том числе в условиях отрицательных температур до -20 градусов.

– Основа деятельности нашего предприятия – курс на внедрение самых передовых в стивидорной отрасли производственных процессов и наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологически безопасную перевалку угля и максимально снижающих последствия деятельности производства на окружающую среду. В данном отношении для нас стало удачным приобретение пылеуборочной техники DISAB с её широкими функциональными возможностями, не говоря уже о высокой эффективности и надёжности новых машин в эксплуатации, – отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова. – С учётом наших потребностей в планах на 2021 год – приобретение шестого по счёту вакуумного погрузчика DISAB. Его спроектируют и создадут специально под заказ «Восточного Порта» – более компактным, чем серийные модели. Тем самым, мы сможем еще больше улучшить качество уборки труднодоступных объектов и проездов на терминале.