Простыми словами о финансовой грамотности

Управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин провел лекцию по финансовой грамотности для студентов ДВФУ. Участниками лекции стали студенты разных курсов и направлений подготовки университета, интересующиеся вопросами повышения финансовой грамотности.

Как превратить тысячу рублей в миллион? На этот вопрос спикер ответил в ходе обсуждения темы грамотного инвестирования. Сергей Радюшкин дал студентам рекомендации, как начать инвестировать. Остановился и на таких вопросах как финансовые продукты, инвестиции, пенсия, права потребителей.

«Сегодня мы живем в мире технологий и постоянных изменений. Это время не только больших возможностей, но и высокой конкуренции. Большое заблуждение, что банкам не выгодны просвещённые люди. Сейчас вектор Сбера направлен именно на обучение граждан. Это нужно для того, чтобы финансово грамотный человек выбирал выгодные и правильные для себя продукты без каких-либо дополнительных рисков. Мы считаем это конкурентным преимуществом банка. Очень приятно, что ребята активно, с живым интересом погрузились в тему, задавали вопросы. Надеюсь, те знания, которыми Сбер поделился сегодня, обязательно пригодятся им в будущем и принесут свои качественные результаты», — прокомментировал Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк.

Особенно активным учащимся в ходе лекции вручили памятные подарки – книги из библиотеки Сбербанка.

«Лекция заставила нас задуматься о многом в финансовой сфере. Мы узнали, куда можно вложить свои деньги, чтобы приумножить сбережения в несколько раз. Обратили внимание на то, что наши финансы - это не только те деньги, которыми мы располагаем сейчас. Это могут быть акции, различные виды страхования и, конечно, будущая пенсия. Каждый из нас благодаря лекции от Сбербанка повысил свой уровень финансовой грамотности и многие финансовые термины из «сложных» слов стали доступными и понятными», - отметила студентка 4-го курса Школы экономики и менеджмента Виктория Маталыга.