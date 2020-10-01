Строительство крупнейшего в стране сухого дока проинспектировал в Приморье зампред Правительства РФ

Зампред правительства страны и губернатор Приморья остались довольны результатами проверки Фото: пресс-служба правительства Приморского края

1 октября на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне с рабочим визитом побывал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. «Экскурсию» по предприятию провел для гостя губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Основной целью приезда в Большой Камень высокопоставленного чиновника стала инспекция строительства крупнейшего в стране сухого дока. Он является уникальным сооружением для национальной судостроительной отрасли — таких крупных гидротехнических объектов в России не строили никогда, сообщает пресс-служба правительства края.

Хуснулин и Кожемяко проверили ход пуско-наладочных работ, строительства достроечных набережных и причалов дока, а также общую готовность проекта. Сообщается, что зампред и губернатор остались довольны результатами проверки — объект возводится в срок.

СПРАВКА:

В сухом доке ССК «Звезда» будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике. Возведение дока идет при участии ученых ДВФУ.

Сдача объекта запланировала в 2020 году. Сейчас совместно специалисты судоверфи, Ростехнадзора и Госэкспертизы проверяют готовность машин и механизмов дока к работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14