Благоустроенную дорогу построят к жилому комплексу «Изумрудный» во Владивостоке

Рабочая группа по строительству администрация Владивостока одобрила концепцию дороги застройщика "Новый дом" Фото: Администрация Владивостока

Рабочая группа по строительству в администрации Владивостока рассмотрела вопрос развития транспортной инфраструктуры на улице Майора Филипова в районе жилого комплекса «Изумрудный» на Второй Речке.

Застройщик жилого комплекса компания «Новый дом» представила концептуальное предложение автомобильной дороги, имеющей тротуары, велосипедную дорожку, живые разделительные изгороди и иные элементы благоустройства. На новой дороге будет современное освещение, вдоль ее предлагается обустроить небольшие зоны отдыха со скамейками и ландшафтными композициями. Протяженность дороги составит 2,5 километра.

Улица Майора Филипова и жилой комплекс "Изумрудный" Фото: Яндекс.Карты

Рабочая группа поддержала концепцию и специалисты управления дорог и благоустройства города, а также других профильных управлений мэрии обсудят и утвердят технические решения объекта. Далее компания-застройщик приступит к разработке проектно-сметной документации.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, строить дорогу будут на бюджетные средства. О сроках реализации проекта не сообщается.

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