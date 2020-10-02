Часть культурно-образовательного комплекса во Владивостоке достроят уже в 2021 году

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин посетил стройку культурно-образовательного комплекса во Владивостоке на острове Русский Фото: пресс-служба правительства Приморского края

О том, что часть культурно-образовательного комплекса во Владивостоке на острове Русский планируют достроить к середине 2021 года сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Зампред в четверг, 1 октября, посетил строящийся объект и убедился, что работы ведутся в соответствии с планом.

— Ранее была задержка строительства, но сегодня строители мобилизовались. Надеюсь, что к середине следующего года закончат всю стройку. Это первая часть этого комплекса, — сообщил вице-премьер.

К объектам, которые возводит на острове Русский Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие», относятся образовательный центр со столовой и бассейном, учебный корпус Хореографической академии и средней музыкальной школы, интернат для учащихся средней специальной музыкальной школы, а также ряд жилых зданий.

Как отметил губернатор Олег Кожемяко, сопровождавший зампреда во время визита на стройку, новый культурно-образовательный комплекс будет способствовать интеграции российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

— В АТР очень интересуются нашим балетом, оперой, симфонической музыкой. Жители Кореи, Китая, Японии смогут увидеть базовую классическую культуру европейского уровня здесь, во Владивостоке, — приводит слова Кожемяко пресс-служба правительства Приморского края.

Марат Хуснуллин заявил, что после моста на остров Русский комплекс станет второй визитной карточкой Владивостока мирового уровня.

СПРАВКА:

Возвести новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе поручил в марте 2019 года президент Владимир Путин. Создание комплексов — одно из приоритетных направлений национального проекта «Культура».

Культурный кластер в Приморье будет располагаться на двух площадках: на острове Русский и на улице Аксаковской. В музейном и театрально-образовательном комплексе на Орлиной сопке предполагается разместить филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея востока и Приморской картинной галереи.

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