МЧС Приморья предупредило об опасном погодном явлении

Основные осадки пройдут на южной половине Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС Приморского края со ссылкой на Приморское УГМС предупредило жителей края об опасном природном явлении. В связи с влиянием активного атмосферного фронта днем 2 и ночью 3 октября в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные с количеством 20-45 мм. за 12 часов и менее, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье до 27 м/с. В отдельных районах грозы, говорится в сообщении ведомства.

Основные осадки, как ожидается, пройдут на южной половине региона: Владивостокский, Уссурийский, Артемовский, Находкинский, Партизанский городские округа и городской округ Большой Камень, Хасанский, Надеждинский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Пограничный, Лазовский, Спасский, Кировский, Ханкайский муниципальные районы.

В первой половине ночи 3 октября зона осадков сместится на северо-западные и восточные территории края: Лесозаводский, Дальнереченский городские округа, Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский муниципальные районы, Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский муниципальные районы.

Во Владивостоке и на южном побережье Приморья ожидается усиление южного, юго-восточного ветра до 20 м/с, с порывами до 27 м/с.

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