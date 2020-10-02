В Приморье расследуют миллионные взятки сотрудников «Российского морского регистра судоходства»

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту совершения коррупционного преступления Фото: Анастасия Осипова

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Организованную группу лиц для совершения преступлений создали несколько сотрудников Дальневосточного филиала Федерального автономного учреждения «Российский морской регистр судоходства». В 2019-20 годах они занимались получением взяток от представителей юридических лиц за успешное проведение ежегодного освидетельствования судов и плавучих сооружений, а также за выдачу разрешительной документации, не соответствующей действительности. По информации пресс-службы ДВСУ на транспорте СК РФ, общая сумма полученных взяток составила не менее 1 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Сейчас по уголовному делу ведется расследование, проводятся обыски и допросы свидетелей и подозреваемых, собирается доказательственная база.

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