Газ против тигров? «Земля леопарда» бъет тревогу

Постройка газового терминала в бухте Перевозная отразится на жизни редких крупных кошек Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Всемирно известный национальный парк «Земля леопарда» направил уже второе письмо в адрес ООО «Восток ЛПГ». Эта организация является инициатором проекта создания в бухте Перевозная (Хасанский район Приморья) газового терминала и транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке газов. Руководство нацпарка в письме рекомендует пересмотреть ряд решений по строительству и провести полномасштабную оценку воздействия на уникальную природу заповедника «Кедровая падь», который находится всего в 40 метрах от планируемого объекта.

Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», первое письмо с такими же рекомендациями ООО «Восток ЛПГ» проигнорировало.

Специалисты нацпарка обращают внимание общественности и ответственных структур на то, что эксплуатация комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов предусматривает выброс в атмосферу токсичных загрязняющих веществ: пропана, бутана, смеси природных меркаптанов. По проекту «Восток ЛПГ» это будет происходить в местах, где обитает более 50 видов растений, насекомых, птиц и млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ. Среди них 33 вида сосудистых растений, 17 видов насекомых, 8 видов птиц и 5 видов млекопитающих. В числе последних — дальневосточный леопард и амурский тигр.

— Такая близость к заповеднику объекта, загрязняющего атмосферу дурно пахнущими веществами, требует самого тщательного рассмотрения и оценки проектирования. Это очень серьезная работа, — отмечает директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Он напоминает, что вопрос защиты государственного природного заповедника «Кедровая падь» и нацпарка «Земля леопарда» включен в поручение Президента России от 25.10.2019 № Пр-2196, п.2з«.

Как пишут в письме инициатору проекта ученые «Земли леопарда», проект нуждается в кардинальной доработке либо рассмотрении альтернативного варианта размещения береговой базы транспортно-перегрузочного комплекса.

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