Во Владивостоке Land Cruiser превратился в груду металлолома после встречи с фурой

Джип на скорости въехал в припаркованный большегруз. Фото: dpskontrol125rus

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на улице Снеговая во Владивостоке. Водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением и практически на пустой дороге протаранил фуру, припаркованную у края проезжей части. Скорее всего, автомобилист попросту не заметил в темноте большегруз, стоящий без опознавательных знаков.

От удара джип, который считается довольно крепким и безопасным, превратился в груду металлолома. Чтобы достать водителя из искореженного авто понадобилась помощь спасателей с гидравлическим оборудованием. Однако мужчина получил слишком серьезные травмы, реанимировать его не смогли.

Машину сильно искорежило. Фото: dpskontrol125rus

– Было начало четвертого....Слышал, как он пролетел...ещё подумал дорога пустая, носятся, на грязевке, ее шум хорошо слышно...И через несколько секунд хлопок...Еще подумал, что маневровый тепловоз выгрузку ставит, оказывается нет....И вот итог...соболезную, – поделился в популярном автомобильном паблике Приморья очевидец.

Все, что осталось от Toyoyta Land Cruiser. Фото: dpskontrol125rus

Во всех подробностях трагедии теперь предстоит разобраться полицейским. Не исключено, что наказание понесет и водитель длинномера, если специалисты выяснят, что он припарковал машину с нарушением правил.

– Да они там всегда стоят... Бывает их не видно... Габариты не включают... У нас так человек 10 - 15 за год там бьется, – сетуют местные жители.

В полиции уже назначен ряд экспертиз, призванных установить причины трагедии.

– На момент ДТП стаж вождения водителя составлял 7 лет. К административной ответственности в 2020 году привлекался 10 раз: 5 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 километров в час), 4 раза по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов) и 1 раз по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), – прокомментировала пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

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