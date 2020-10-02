Новые данные по развитию COVID-19 в Приморье. Ситуация не улучшается

За прошедшие сутки в Приморском крае новых летальных случаев нет Фото: Милана СОКОЛ

За сутки в Приморье зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса. Ситуация с COVID-19 в крае хотя и стабильная, но в лучшую сторону не меняется. Уже около трех недель ежедневно регистрируется около семи десятков инфицированных приморцев. Всего заболевших за время эпидемии в регионе — 11898 человек.

За прошедшие сутки новых летальных случаев нет. За все время эпидемии умерли от коронавируса 119 жителей края.

Выздоровели за сутки 33 человека. С начала эпидемии избавились от диагноза «коронавирус» — 10272 приморцев.

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