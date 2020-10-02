В Приморье начался отопительный сезон: первым делом подключили детсады Тернейского района

Северные районы Приморья начинают подключать к отоплению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ПРиморье начинается отопительный сезон 2020-2021. Как и всегда, первым делом к отоплению подключают социально-значимые учреждения в северных районах края. В этом году с 1 октября детские сады Тернейского района первыми получили тепло.

На сегодняшний день запущены восемь котельных, которые по ночам подают тепло в детские сады поселков Терней, Светлая, сел Амгу, Малая Кема, Максимовка, Усть-Соболевка, Перетычиха, Самарга. Пока на этих объектах определен десятичасовой режим отопления. Но по мере понижения среднесуточных температур тепло начнут подавать в круглосуточном режиме. Вместе с этим, начнется отопление и других социально-значимых учреждений.

Тернейский район традиционно, как северная территория, начинает отопительный сезон самым первым и заканчивает его последним.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, курирующей топливно-энергетический комплекс региона, всего к подаче тепла в жилые дома и объекты соцкульбыта готовы около 850 котельных.

«Основные ремонтные работы на инженерных сетях завершены, остался ряд точек, где подготовка к предстоящему отопительному сезону закончится в ближайшие дни. Также сформированы необходимые запасы топлива для уверенного входа в зиму», – подчеркнула зампред Правительства края.