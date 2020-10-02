Проект «Старшее поколение» пригласил пенсионеров на праздник

Танцевально-развлекательный вечер «Давно не виделись», приуроченный к Международному дню пожилого человека, состоялся в четверг, 1 октября, во Владивостоке в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» и собрал порядка 250 человек. Мероприятие проводилось с учетом мер санитарно-эпидемиологической безопасности – одноразовые маски присутствующим раздавали активисты «Единой России» Настроение праздника создавал духовой оркестр «Росгвардии».

До недавнего времени на территории Парка Победы проходили «Летние вечера в парке 50+», предлагавшие жителям и гостям приморской столицы развлекательную программу с музыкой и конкурсами - к сожалению, в этом году проведение танцев пришлось отложить до снижения мер повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом, начиная с лета, организаторам регулярно поступали просьбы со стороны старшего поколения о возобновлении встреч с учетом актуальной эпидемиологической обстановки.

Долгожданный вечер первого октябрьского дня напомнил пенсионерам своей программой летние танцы в парке. Ретро-хиты разных лет, яркие костюмы и занимательные конкурсы – один из них, призванный выявить обладателя лучшей маски, в полной мере отражал актуальную повестку. Жители и гости Владивостока продемонстрировали целый ряд разнообразных средств индивидуальной защиты, изготовленных своими руками, причем один из конкурсантов изготовил изделие с чесноком и имбирем.

Участником вечера был и талисман ЕР – белый партийный медведь, который фотографировался со всеми желающими и поздравлял пенсионеров с Международным днем пожилого человека.

Своим присутствием аудиторию порадовал и сам инициатор мероприятия – депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков. В своей речи он отметил, что очень важно, несмотря на условия самоизоляции, сохранять активную жизненную позицию, находить себе занятия по душе и, конечно, продолжать получать новые знания - в этом гражданам, по его словам, всегда поможет партийный проект «Старшее поколение», координатором которого является парламентарий.

«Своей основной задачей я вижу, в первую очередь, диалог с людьми старшего возраста, для которых мы и реализовываем проект. В 2020 году в период пандемии массовые проекты для пожилых граждан приостановили, но работа Законодательного Собрания и фракции «Единая Россия», наоборот, была насыщена инициативами, направленными на поддержку пожилых. Парламентарии приняли долгожданный региональный закон «О детях войны», предусматривающий присвоение соответствующего официального статуса и меры финансовой поддержки. Для федеральных и региональных льготников старше 70 лет предусмотрели бесплатное оздоровление в санаториях Приморья. Этим правом воспользовались уже больше 400 человек. Начат и выпуск социальной карты «Приморец», которая позволяет получать все положенные выплаты, а также дает право компенсации проезда в общественном транспорте при оплате», - сообщил Владимир Новиков.

Также депутат Государственной Думы РФ добавил, что в этом году Приморье впервые вступило в федеральные программы по софинансированию строительства домов-интернатов для пожилых и инвалидов. Кроме того, край вошел в число пилотных регионов по реализации системы долговременного ухода.

«Но всё это только малая часть проводимой работы в рамках проекта «Старшее поколение» - могу с уверенностью сказать, что дальше будет больше», - подытожил парламентарий.