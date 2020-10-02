На месте жуткой аварии с самосвалом и детьми в Приморье может появиться памятник

Трагедия произошла недалеко от пляжа Фото: принтскрин видео.

В Приморье, на месте страшной аварии, где погибла маленькая жительница края, может появиться памятник. Жители Фокино поделились, что семья хочет увековечить память ребенка, по жестокой случайности попавшего на трассе под самосвал. При этом неподалеку от места ЧП находится кафе, не исключено, что соседство с траурной меткой придется владельцам не по вкусу.

– Девочку отпели в церкви, потом повезли в крематорий. Прах, вроде, планируют над морем развеять. Сейчас на месте аварии лежат цветы и игрушки. Кровавые следы засыпали песком, – рассказали местные.

Напомним, трагедия разыгралась на 99 километре автодороги «Артем – Находка – порт Восточный», между селами Домашлино и Руднево, возле пляжа «Песочница» (Тин-Кан). Сразу пятеро детей (один малыш был на руках) в сопровождении двух взрослых стали переходить дорогу. Водитель Honda CR-V притормозил, чтобы пропустить пешеходов. А вот для рулевого Volvo появление людей на проезжей части оказалось полной неожиданностью.

Мужчина всячески пытался избежать наезда, но многотонную машину, пусть и на маленькой скорости, остановить не удалось. Вывернув руль влево, водитель сбил двоих детей. Травмы, полученные маленькой Настей, оказались смертельными.

Помимо дочки семья лишилась и домашнего питомца. Школьница несла маленькую собачку на руках. Мать девочки при этом держала ее крошечную сестренку, по словам местных жителей, девочке около 4 месяцев. К счастью, малышка не пострадала.

Сейчас в резонансном деле разбираются сотрудники полиции. Водителю самосвала может грозить до 5 лет тюрьмы. Стоит отметить, что сразу после трагедии на мужчину накинулись чуть ли не с кулаками. При этом последующая проверка показала, что с документами у водителя все в порядке, он был абсолютно трезв, да и скорость большегруза была не больше 35 километр в час. Оценку действий автомобилиста смогут дать только эксперты.

Вторая пострадавшая во время происшествия девочка сейчас еще в больнице.

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