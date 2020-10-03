Погода во Владивостоке, Уссурийске и Находке на 29 июля 2020: переменная облачность, без осадков

В Приморье осадков не ожидается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморскую погоду сегодня, 3 октября, определяют фронтальные разделы циклона. По данным портала "Примгидромет", в крае стоит переменная облачность, местами идёт небольшой и умеренный дождь. Ветер берет направления с запада и юго-запада, по силе не превышает отметку "умеренный". Температура воздуха в среднем от 9 до 21 градуса со знаком "плюс".

В дальневосточной столице на небе отмечается переменная облачность. Осадков, согласно прогнозам синоптиков, сегодня не ожидается. Юго-западный и западный ветер во второй половине дня усилится от умеренного до сильного. Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла.

В Уссурийске, как и во Владивостоке, специалистами зафиксирована переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер направляется с юго-запада и запада, по скорости его можно оценить как "умеренный". Температура воздуха в среднем от +17 до +19 градусов.

В Находке сегодня также на небе стоит переменная облачность, без осадков. Западный ветер слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток будет отмечаться в среднем от 19 до 20 градусов со знаком плюс.