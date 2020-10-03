Правительство Приморья озвучило новые данные по коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остается сложной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки пришли еще 72 приморцам. Нарастающим итогом, по данным регионального правительства, в крае зафиксировано 11 970 пострадавших.

Количество человек, успешно прошедших лечение и поборовших смертельный вирус, по-прежнему остается на порядок меньше - 10 333. За сутки выздоровели от коронавируса 61 житель Приморья.

Как уточняют власти, новых жертв эпидемии нет, но в общей сложности с болезнью в крае не справились 119 человек.

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