Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Правительство Приморья озвучило новые данные по коронавирусной инфекции

Количество заболевших все еще превышает число выздоровевших
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остается сложной

Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему остается сложной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки пришли еще 72 приморцам. Нарастающим итогом, по данным регионального правительства, в крае зафиксировано 11 970 пострадавших.

Количество человек, успешно прошедших лечение и поборовших смертельный вирус, по-прежнему остается на порядок меньше - 10 333. За сутки выздоровели от коронавируса 61 житель Приморья.

Как уточняют власти, новых жертв эпидемии нет, но в общей сложности с болезнью в крае не справились 119 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14