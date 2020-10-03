Девушка из Приморья стала сутенершей и наняла на работу своего отца

31-летняя девушка стала сутенершей. Фото: pixabay

Несколько лет назад девушка по имени Екатерина (имя изм. – прим.ред.) задалась целью стать сутенершей. Для этого она подыскала подходящие сауны и отели в городе Артеме, а затем распространила в них рекламу по оказанию услуг интимного характера. Поскольку одна она с будущим потоком клиентов не справилась бы, то наняла на работу своего отца и сожителя. По задумке, ее близкие должны были контролировать работу жриц любви. Каким именно образом – история умалчивает.

Дело у Кати оказалось не только серьезным, но и прибыльным. Естественно, для нее самой. Девушкам, оказывающим интимные услуги, организатор установила жесткие правила и обязанности. Так, за невыход на «работу» или отказ от клиента они облагались штрафами, значительно превышающими их заработки. За подобное Екатерина могла выписать своим «дамам» неустойку в несколько сотен тысяч рублей, выплатить которые последние были явно не в состоянии.

При этой сильно бойкотировать девушки не могли, ведь их, ко всему прочему, подвергали физическому насилию, дабы «неповадно было».

Помимо Екатерины, ее семьи и «девочек», в фирме состояли также другие сотрудники. Охранники, например. Они должны были обеспечивать безопасности сотрудниц, разрешать конфликтные ситуации с клиентами.

В общем, приморская «Мадам Клод» вместе с партнерами бизнес держала с марта 2016 года по октябрь 2019 года. До тех пор пока деятельность не пресекли сотрудники полиции.

Сразу были заведены несколько уголовных дел.

- На данный момент прокуратура города Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей - отца и дочери. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, совершенная с угрозой применения насилия), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные с применением насилия и с угрозой), - делятся представители пресс-службы прокуратуры Приморского края.

Кстати, сожитель фигурантки ответственности избежал: скончался в ходе расследования.

Уголовное дело в отношении других лиц выделено в отдельное производство.

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