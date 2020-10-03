"Нужно избежать вечерних пробок": мэрия Владивостока обратилась к автовладельцам

Мэрия обратилась к владивостокцам. Источник фото: городская администрация

Подрядчики во Владивостоке начнут асфальтировать участок дороги на Некрасовском путепроводе сегодня, 3 октября, в 18 часов вечера. В связи с чем, представители мэрии попросили автолюбителей заранее продумать свой маршрут и при необходимости выбрать альтернативный путь.

- С 18 часов начнутся подготовительные работы на Некрасовском путепроводе на участке по направлению в город, а с 20 часов подрядчики уже приступят непосредственно к укладке асфальтобетонного покрытия, - рассказали представители администрации Владивостока.

Автовладельцам посоветовали воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный.

- С 6 часов утра до 16 часов движение осуществляется по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня – с 16 часов до 6 часов утра – движение открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона "Строитель", – сообщили в мэрии.

Напомним, по словам городских властей, асфальтирование всей проезжей части мостового перехода будет завершено до 15 октября.

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