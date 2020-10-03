Колонна мотоциклистов закрыла байкерский сезон во Владивостоке. Фото: мэрия Владвиостока

Закрытие мотосезона 2020 состоялось 3 октября во Владивостоке. Масштабное событие посетило свыше тысячи людей. Байкеры и их друзья, приморцы и гости дальневосточной столицы, - все с удовольствием поучаствовали в параде.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, мотоциклисты с удовольствием представляли своих железных коней. Многие из участников были еще и в довольно колоритных шлемах и костюмах, так что желающих с ним сфотографироваться было большое количество.

Мероприятие уже стало своеобразной фишкой Владивостока. На него съезжаются представители различных байкерских клубов и мотообъединений, а также просто любители данного вида спорта со всего Дальнего Востока.

Около 13 часов колонна мотоциклистов по традиции прошла от Корабельной Набережной до территории бухты Лазурной.

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